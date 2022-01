De Giovanni: “Insigne fa benissimo, è l’ultimo contratto della sua carriera”

Maurizio De Giovanni sul possibile addio di Insigne al Napoli: “Fa benissimo Insigne perché è l’ultimo contratto della sua carriera”.

Le parole di Maurizio De Giovanni al Corriere del Mezzogiorno: “Fa benissimo Insigne e fa benissimo il Napoli a non rilanciare anche se a quei livelli farebbe fatica. Altrimenti si ritroverebbe la fila fuori di procuratori che vogliono aumenti per i loro assistiti. Ha ragione Insigne, perché è l’ultimo contratto della sua carriera. Non può dire di no ad un’offerta così vantaggiosa. É da apprezzare che almeno non giocherà mai più contro il Napoli. Il ridimensionamento è inevitabile e passa dalla sostituzione di Insigne. L’Atalanta per esempio ha preso Boga per 22 milioni. Ed è chiaro che il tifoso si ponga delle domande. Una di queste è con chi lo sostituisci? C’è Lozano che però non gioca con una certa continuità. Di certo, si era capito già da tempo che le cose si sarebbero messe male. Non si arriva con il contratto a scadenza con un giocatore come Insigne”.

