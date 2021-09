Intesa tra ADL e Insigne: entrambi hanno optato per il silenzio

Nasce un’intesa tra De Laurentiis e Lorenzo Insigne, ambedue le parti hanno optato per il silenzio. Del nuovo contratto non se ne parla più.

La Gazzetta dello Sport, sulle pagine odierne, ha preso in considerazione la situazione di Insigne, tanto da far trasparire un accenno di speranza verso una conclusione positiva: “Le parti, tacitamente, hanno deciso per il silenzio. Del nuovo contratto da sottoporgli non se ne parla più e, chissà, se sarà mai avviata la discussione. Molto, comunque, potrebbe dipendere anche dall’esito di questa stagione. Un Napoli vincente, a fine campionato, potrebbe consigliare a entrambe le parti di venirsi incontro, di continuare insieme. Un’idea, certo, più fantasiosa che altro, in questo momento, perché ancora troppo presto per poter immaginare scenari del genere“.

