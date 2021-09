Zazzaroni: “Chi critica Allegri non ha mai vinto neppure a scopa d’assi contro nonna”

Indebolimento evidente per la squadra di Massimiliano Allegri, a Torino è rivoluzione, scudetto lontano?

Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni si sofferma sulla situazione attuale della Juventus: “A Torino si parla da settimane di ricostruzione, non più di scudetto: ma il rinnovamento, che dovrebbe essere graduale, è reso ancora più complicato da un mercato al risparmio forzato e dalla perdita quasi fuori tempo massimo di Ronaldo. Per cui: indebolimento evidente. Le capacità di Allegri – prosegue Zazzaroni – non possono essere messe in discussione. Gente che non ha mai vinto neppure a scopa d’assi contro nonna, zia e nipote, compresi numerosi juventini e alcuni giornalisti, riesce ancora a dare dell’inadeguato (al compito attuale) a chi di scudetti ne ha vinti sei con l’aggiunta di alcune coppe e coppette”.

