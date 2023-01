Cremonese, Alvini verso l’esonero: spunta il sostituto

Massimiliano Alvini sarebbe vicino all’esonero con la Cremonese: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb ci sarebbe già il sostituto.

Il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini potrebbe a breve essere esonerato. A comunicare la notizia ci ha pensato Tuttomercatoweb, che fa sapere anche chi potrebbe essere il sostituto che siederà sulla panchina del club di Serie A.

“La Cremonese sembra aver deciso di esonerare il tecnico Massimiliano Alvini dopo la sconfitta interna conto il Monza arrivata questo pomeriggio. L’annuncio da parte del club lombardo potrebbe arrivare già in serata con il tecnico toscano che pagherà per tutti il cattivo andamento in campionato con appena sette punti conquistati in stagione. Per la sostituzione il nome in pole è quello di Davide Ballardini.”

Fonte foto: Instagram, @uscremonese

