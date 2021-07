Calciomercato: Napoli su Caicedo se parte Petagna

Tuttosport nella sua edizione odierna parla di Andrea Petagna. L’attaccante ha già manifestato la sua volontà di rimanere in azzurro e di giocarsi le sue chance, ma secondo il quotidiano se dovesse capire che il minutaggio concessogli dall’allenatore non sarà abbastanza, chiederà la cessione. In quel caso, il Napoli avrebbe già messo gli occhi Felipe Caicedo, sul quale però c’è anche l’interesse dell’Inter