Calciomercato – Napoli su Cambiaso: incontro fissato con il Genoa

Secondo Sportitalia ci sarà a breve un incontro tra il Napoli ed il Genoa per parlare di Andrea Cambiaso.

Il Napoli sta dedicando molto tempo al tema del calciomercato ed uno degli obiettivi azzurri sembrerebbe essere Andrea Cambiaso. A dare la notizia è il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, che parla di un incontro tra il Napoli ed il Genoa che avverrà la prossima settimana. Il giocatore classe 2000 infatti è attualmente un giocatore del club rossoblù.

Ecco cosa riporta il giornalista:

“L’Inter aspetterebbe Cambiaso anche a parametro zero, ma è evidente che ci saranno sviluppi nelle prossime settimane, quando sarà più chiara la posizione di classifica del Genoa. Il ragazzo del club ligure, confermiamo, piace moltissimo al Napoli che lo ritiene in prospettiva una buonissima mezzala e non soltanto un esterno. Al punto che la settimana prossima è in programma un incontro con il Genoa. il club azzurro intanto ha concretizzato due operazioni importanti come quelle di Olivera e Kvaratskhelia.”

