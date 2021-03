Panchina Napoli, tutto pronto per un ritorno clamoroso!

Il portale spagnolo todofichajes.com da per certo il ritorno clamoroso di Maurizio Sarri sotto l’ombra del Vesuvio. Il tecnico ex Juve sarebbe pronto a riprendere il suo posto, che lasciò tre anni fa per andare al Chelsea in Premier League, e riaprire un nuovo capitolo col Napoli.

