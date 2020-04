Calciomercato Napoli, United e Psg fanno sul serio per Koulibaly: la situazione

L’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come il Napoli stia pensando ad un poker di difensori per sostituire Koulibaly sempre più corteggiato dal Manchester United e PSG.

Malang Sarr gioca in Francia, ha prospettive enormi e dunque anche margini di miglioramenti sui quali conviene riflettere. Jan Vertonghen è «l’anziano» dell’elenco, e certo non può essere questa una colpa. E’ stato seriamente vicino al Napoli nello scorso gennaio, quando c’è stata qualcosa in più di una chiacchierata per fronteggiare l’emergenza scatenata dal contemporaneo infortunio di Maksimovic e Koulibaly. Robin Koch, che nel Friburgo quest’anno ne ha saltata una soltanto (ventisei presenze e due gol) rientra tra i profili autorevoli e capaci di assicurare prospettive. Giuntoli non ha mai cancellato dalla propria agenda, mai del tutto, Rick Karsdorp.

