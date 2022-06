Calciomercato, non solo il Napoli su Casale: incontro con il Monza

L’obiettivo del Napoli Nicolò Casale avrebbe incontrato il Monza, altro club interessato al suo cartellino.

Nicolò Casale si sta facendo notare sempre di più. Dopo il chiaro interesse da parte del Napoli ci sarebbe anche il Monza di Galliani a fare la corte. A tal proposito ci sarebbe stato un incontro tra il giocatore ed il club lombardo, come riporta Sportitalia.

“Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, sta provando il blitz e il sorpasso alla folta concorrenza per il difensore Nicolò Casale dell’Hellas Verona, inseguito anche da Napoli e Lazio nelle ultime settimane. In un noto albergo milanese il dirigente sta avendo un incontro per tentare di portarsi in pole position nella corsa al promettente centrale.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ritiro Napoli Castel di Sangro, le ultime sulle gare amichevoli

Napoli, tra gli obiettivi di Spalletti c’è il rilancio di Zielinski

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

I prossimi passi per mettere un limite al prezzo del gas