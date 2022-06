Napoli, tra gli obiettivi di Spalletti c’è il rilancio di Zielinski

Luciano Spalletti vorrebbe rilanciare il centrocampista azzurro Piotr Zielinski.

In vista della prossima stagione gli obiettivi del Napoli iniziano già a definirsi. Secondo il Corriere dello Sport tra gli obiettivi dell’allenatore Luciano Spalletti ci sarebbe il rilancio di Piotr Zielinski. Il centrocampista ha disputato una stagione caratterizzata da momenti positivi e negativi, per questo motivo Spalletti sarebbe pronto ad intervenire.

“La regia sarà affidata a Lobotka, i gol a Osi. E poi? In rosa c’è un signore di nome Zielinski, il simbolo della discontinuità ma anche un talento che grida vendetta: dopo aver lanciato in orbita Rrahmani e Lobo, ex invisibili, magari il signor Luciano farà un’altra magia.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Kvaratskhelia ha prenotato il volo per l’Italia

Napoli, raggiunto accordo per il rinnovo di Meret: si aspetta De Laurentiis

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

I prossimi passi per mettere un limite al prezzo del gas