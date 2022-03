Calciomercato: non solo Napoli, un’altra big di Serie A punta Parisi

Il Napoli non è l’unica contendente al talento dell’Empoli

Il Milan si inserisce per Fabiano Parisi, Ballo-Touré non ha convinto dalla parti di Milanello e i dirigenti rossoneri ora sono al lavoro per piazzarlo in vista del prossimo mercato. Il Corriere dello Sport riferisce che nel caso in cui il senegalese dovesse partire, il club rossonero si fionderebbe sul terzino dell’Empoli, che piace anche al Napoli.

