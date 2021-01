Calciomercato, per Zaccagni c’è l’accordo tra Napoli e Verona

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’esperto di calciomercato Ciro Venerato, che ha confermato che tra Napoli e Verona c’è l’accordo per la cessione di Zaccagni. Secondo quanto riportato dal collega della Rai, al termine della riunione di Lega De Laurentiis avrebbe incontrato Setti per chiudere anche solo in maniera verbale l’accordo. Al momento non è stata chiusa del tutto la trattativa, in quanto c’è una distanza tra domanda e offerta che è comunque minima. Il Napoli offre 10 milioni in un’unica soluzione, mentre la richiesta del Verona è sui 12-13 milioni. I due club con ogni probabilità si aggiorneranno in primavera, con l’operazione che potrebbe essere finalizzata in estate.

