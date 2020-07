Calciomercato – Rai: la Juventus su Dzeko, Milik costa troppo

Calciomercato – Rai: la Juventus su Dzeko. 50 milioni per Milik sono troppi

Attraverso un messaggio su Twitter, il giornalista della Rai Paolo Paganini ha aggiornato la situazione di calciomercato che vede coinvolto il polacco del Napoli Arek Milik e la squadra Juventina. Così come riportato dal testo del messaggio dell’esperto di calciomercato della Rai, un nome nuovo è apparso sul taccuino bianconero:

“Il nome è quello di Dzeko. Anche per cautelarsi nel caso l’obiettivo Milik per varie ragioni (il Napoli ha alzato il prezzo a 50 mln) non dovesse arrivare. Sono però “cose” di luglio ma da qui al 5/10 lo scenario può cambiare ancora,con altri nomi”.

