Calciomercato – Boga, Napoli davanti a tutte ma servono 35 milioni di euro

Calciomercato – Napoli davanti a tutte ma per Boga servono 35 milioni di euro

Calciomercato – Per Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo, il Napoli è in prima linea. Dopo la prima offerta di 20-25 milioni di euro rifiutata dalla società emiliana, il portale Calciomercato.com chiarisce che per il francese il Sassuolo chiede 35 milioni di euro. Per l’allenatore neroverde De Zerbi il calciatore è “incedibile”, ma è un modo per dire al Napoli che dovrà alzare la proposta in modo consistente o l’esterno d’attacco non si muoverà da Sassuolo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ultim’ora – Il Napoli ha chiesto Bernardeschi alla Juventus

Inter-Bologna, streaming e tv: dove vedere la 30a giornata di Serie A

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Napoli: ambulanti indiani feriti