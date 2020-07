Ultim’ora – Koulibaly verrà ceduto con uno sconto sul costo del cartellino

“Il 70-80% di questi ragazzi resterà qui”, ha già dichiarato Gattuso a più riprese per tenere tutti sul filo del rasoio ed è vero; andrà via solo chi lo chiederà espressamente e tra i principali candidati c’è, senza timore di smentita, Kalidou Koulibaly.

Koulibaly potrebbe considerare finito il suo ciclo in azzurro, in virtù dell’età che avanza e delle richieste che da anni giungono numerose sul tavolo del suo procuratore Fali Ramadani. Non ne fa una questione economica, piuttosto il discorso è legato alle ambizioni. Secondo quanto riportato dal portale Tuttonapoli.net, il procuratore del difensore è tornato in Italia in questi giorni anche per vedere il Napoli e avanzare i discorsi legati all’addio di Kalidou. Dal club partenopeo, inoltre, sarebbe arrivato il via libera: Koulibaly è libero di cercare un’altra squadra, a patto che questa società sia capace di mettere sul piatto tanti milioni: potrebbero bastarne anche 70-80 cash per completare il trasferimento. Real Madrid, Liverpool e Manchester City ad oggi sono i club più interessati.

