Calciomercato Serie A, il Monza sogna Icardi

Galliani vuole Icardi al Monza: la chiave può essere Wanda Nara

L’approdo di Mauro Icardi al Monza è difficile, complicato, ma non impossibile. Galliani ha già avviato i contatti con il ds del PSG Luis Campos che da tempo ha messo sul mercato l’argentino. Il Monza lo vorrebbe rilevare con la formula del prestito oneroso, ma chiede anche una larga condivisione del suo ingaggio da 10 milioni lordi. I rapporti tra Galliani e Wanda Nara potrebbero aiutare il club brianzolo a mettere a segno un colpo incredibile, ma comunque possibile.

Sì perché per trovare una soluzione all’ingaggio da top player di Maurito, c’è anche la strada che porta alla presenza sulle reti Mediaset proprio di Wanda Nara, personaggio pubblico che ha partecipato a trasmissioni come Tiki Taka e il Grande Fratello Vip e il cui caché potrebbe rientrare nell’accordo per il marito. La coppia non ha nessuna preclusione verso il Monza neopromosso, anzi l’idea di tornare vicino a una città che entrambi amano come Milano, potrebbe essere un’altra arma vincente nelle mani di Galliani. A riportarlo è il Corriere della Sera.