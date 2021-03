Calciomercato, su Emerson Palmieri c’è anche l’Inter

Calciomercato, anche l’Inter su Emerson Palmieri

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, attorno ad Emerson Palmieri cresce l’interesse anche di altri club italiani tra cui l’Inter. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

Ci sono i big che non necessitano di chissà quali relazioni e per questo non bisogna togliere dalla lista degli obiettivi nerazzurri due soliti noti, ovvero Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea. Almeno uno lascerà Londra, con l’oriundo azzurro in pole position. La concorrenza è ricca, visto che in Italia sono sulle sue tracce da tempo sia la Juventus che il Napoli, ma Emerson sa di essere stimato dal tecnico dell’Inter Antonio Conte e avrà un occhio di riguardo per il suo ex tecnico ai Blues, sempre se l’Inter avrà la forza di agire e non verrà bruciata sul tempo dalle rivali di Serie A.”

