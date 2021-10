Calemme: “Sul rinnovo di Inisgne mi aspetto un intervento di Spalletti”

Calemme sul ruolo di Spalletti nella trattativa per il rinnovo di Insigne

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Mirko Calemme, il quale ha parlato del ruolo che potrebbe avere Spalletti nella trattativa per il rinnovo di Insigne. Ecco quanto dichiarato:

“Vedo pessimismo più da parte dei giornalisti che negli stessi protagonisti. Ritengo che ci sia la volontà da entrambe le parti di trovare un accordo di comune interesse per andare avanti insieme anche per i prossimi anni. Dobbiamo poi considerare il peso che potrebbe recitare mister Luciano Spalletti, che è quasi innamorato del suo numero 24. Riassumendo e concludendo, non voglio dire che c’è ottimismo per una conclusione immediata e positiva della trattativa per il rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne, sarà sicuramente una trattativa lunga e snervante, ma ho la sensazione che alla fine l’accordo arriverà con grande soddisfazione di tutti”.

