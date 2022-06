Cammaroto: “Ospina verso la conferma. Politano e Ounas in uscita”

Mercato Napoli, parla Cammaroto

Il calciomercato del Napoli, parla Emanuele Cammaroto nel suo editoriale per NapoliMagazine.com.

“In porta Ospina si riavvicina alla conferma in azzurro. Ad oggi non c’è alcuna offerta dal Real Madrid e il giocatore ha respinto due proposte che erano arrivate dal Sud-America. Spalletti punta ancora sul colombiano e lui lo sa. Meret non è più nei piani azzurri e si va verso la cessione. Per il secondo portiere si trattano Gollini, Vicario e Sirigu ma attenzione perché Giuntoli ha proposto a Spalletti anche dei nomi di due giovani portieri stranieri”.

“Sono in uscita Ounas e Politano, che ha chiesto la cessione. Gattuso chiama l’ex Sassuolo al Valencia, si sono informati anche la Fiorentina e l’Atalanta. Possibile affondo del Manchester United per Lozano che il Napoli valuta 40 milioni e cederebbe anche per 35. Saranno quattro gli esterni in rosa: due slot già occupati dal nuovo acquisto Kvaratskhelia e dal rientrante Zerbin. Oltre a Deulofeu il Napoli, in caso di partenza sia di Politano che Lozano, dovrebbe fare un’altra operazione e vorrebbe prendere anche Bernardeschi”.