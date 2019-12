Chiariello punge: “Lotito vince più di ADL: in campionato non c’è confronto”

Chiariello, con il suo EditoNuovo

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto in diretta su Radio Punto Nuovo, con il suo EditoNuovo:

“Non è una sfida tradizionale quella tra Juventus e Lazio. Lo è certamente Juventus – Inter, il derby d’Italia per lo scudetto. Va dato atto a Lotito, più di De Laurentiis, con un monte ingaggi superiore, budget superiore, riprendendolo dai debiti. Lotito vince più di De Laurentiis: in campionato non c’è confronto, perché la Lazio è stata sempre dietro, ma nelle Coppe ha vinto di più. Non è affatto scontato che la Juve si porti a casa la Supercoppa. Lotito si sta rivelando un grande dirigente sportivo”.

