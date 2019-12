Napoli, situazione attuale per i rinnovi di Mertens, Callejon ed Allan

Tweet on twitter

Il Dortmund e l’Inter sono interessate a Mertens. Il Napoli offre un biennale alle stesse cifre attuali, ma Dries chiede un anno di più

MERTENS CALLEJON ALLAN – Alcuni problemi attuali, che potrebbero avere una ripercussione in futuro per il Napoli ed i calciatori azzurri in attesa del rinnovo contrattuale con il club di Aurelio De Laurentiis, sono al centro dell’attenzione da parte degli addetti a lavori e della tifoseria partenopea.

Nella sopraindicata situazioni sono coinvolti tre importanti calciatori che hanno dato molto ala squadra azzurra: Mertens, Callejon ed Allan.

SITUAZIONE DI MERTENS

Una corsa contro il tempo – riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport- Anzi uno scatto degno di Bolt: è quanto servirebbe al club partenopeo per trovare un accordo con Mertens prima della mezzanotte del 31 dicembre 2019. E dunque alla vigilia del giorno in cui Dries, insieme con l’ingresso nel nuovo anno, guadagnerà il diritto di potersi accordare a parametro zero con un altro club.

La situazione? Complessa, altroché, ma bisogna mettere in chiaro due aspetti: le parti, entrambe, sono aperte a rinnovare; e a dispetto dell’imminente ingresso di gennaio non è detto che il prolungamento non possa arrivare più avanti.

De Laurentiis, comunque, gli ha proposto un biennale alle medesime cifre attuali, e dunque 4,2 milioni a stagione, mentre Mertens vorrebbe un triennale.

SITUAZIONE DI CALLEJON ED ALLAN

Diverso il discorso di Callejon, l’altro uomo in scadenza 2020: ‘‘No hay acuerdo”. Non c’è accordo, spiega il suo manager, Manuel Garcia Quilon. Si è aperto qualche spiraglio, invece, sul fronte Allan: è quanto è venuto fuori dalla riunione andata in scena nel capoluogo campano nei pressi del Genk con il manager, Juan Manuel Gemelli.

