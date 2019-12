Sky – Proposta Napoli rinnovo Mertens: il belga pronto ad accettare in un caso. I dettagli

Francesco Modugno sul futuro di Dries Mertens

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del futuro di Dries Mertens:

“C’è la proposta del Napoli di 3 mln più bonus per due anni, penso che Dries sarebbe anche disposto a firmare per due anni ma magari a 4 e non tre più bonus. Da quello che so io, Mertens a certe condizioni firma anche per due anni. Lui ha un mercato vivo, una clausola di 10 mln che vale solo per l’estero entro il dieci gennaio”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Auriemma, consiglia: “Il Napoli adesso deve fare carte false per Haaland! E vi dico guardiamoci alle spalle!”

attuso in conferenza: “Credo in questi ragazzi, basta allarmismi”

Napoli, situazione attuale per i rinnovi di Mertens, Callejon ed Allan

Mercato Napoli – L’alternativa a Torreira viene ancora dalla Premier League

FOTO – ‘Lasciateci tifare’ è il grido del web che strizza l’occhio agli ultras

Mertens-Napoli – Adl convinto grazie ad un vecchio trucco