Campania zona rossa, De Luca: “Questo livello di contagio non si può reggere”

Campania in zona rossa, l’annuncio di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel suo consueto appuntamento social in diretta Facebook

Campania in zona rossa – De Luca presidente della Regione Campania lo annuncia nel suo consueto appuntamento socialdelvenerdì in direttaFacebook: “Ormai siamo in zona rossa, questo livello di contagio non si può reggere. In ospedale si riversa ormai di tutto”, sui dati del contagio – “Registriamo ormai 2.500 nuovi positivi al giorno. Dovremmo fare tracciamento contatti per almeno 25.000 persone ed è impossibile. Siamo arrivati dov’era prevedibile che si arrivasse. Le varianti sono aggressive e colpiscono anche la popolazione più giovane”.

“TROPPO RELAX” – “Ci sono poi i comportamenti scorretti e il rilassamento generale che riscontriamo. Le spiagge sono gremite come a Ferragosto, in tanti quartieri c’è assoluta mancanza di controlli, così come in tutta Italia. Da settimane il Paese è abbandonato a se stesso. Ci sono alcuni sindaci di grandi città che non hanno fatto nulla, anzi incentivano le aperture serali”.

