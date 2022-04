Cannavaro parla del Napoli in chiave Scudetto :”Persa occasione importante”

Cannavaro: “Il Napoli ha perso una chance importante e questo sta ormai è una costante”

A margine della presentazione del nuovo corso di Reset Group a Viareggio, l’agenzia di Davide Lippi e Carlo Diana, parla il Pallone d’Oro e ora allenatore, Fabio Cannavaro partendo dalla lotta Scudetto. “Sembra che nessuno la voglia vincere… La sensazione è che quando c’è la gara per fare la differenza, succeda sempre qualcosa. Il campionato è sempre aperto, può succedere di tutto”.

Al Napoli è venuto il braccino? “Ieri era un’occasione importante, giocava in casa, poteva sfruttare di più la gara. Però ha incontrato una Fiorentina ben messa in campo che ha fatto una gran gara. Non era facile ma sta diventando una costanza: è un peccato”.

La Juve c’è? “Vedendo i risultati di chi è avanti, è corsa a quattro. Conosciamo la Juventus, non molla mai, sicuramente è un campionato che può regalarci sorprese”. Lo vince chi sbaglia meno “E’ sempre stato così ma ora mi sembra ancora di più. Ci sono risultati inattesi”.

Il Milan senza attaccanti potrebbe vincerla… “E’ un campionato strano, quando c’è da fare il colpaccio per staccare gli altri, nessuno lo fa. E’ un campionato che può vincere chiunque, tutte le quattro. Se i risultati son questi, sarà un finale interessante”.