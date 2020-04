Carmine Martino: la Champions potrebbe continuare con un cambio di formula

Carmine Martino, è intervenuto in diretta su Kiss Kiss Napoli a Radio Goal parlando sia del campionato che della Champions. Queste le sue dichiarazioni:

Carmine Martino

“Sul campo mi sembra ci siano affinità tra Manolas e Gattuso dal punto di vista del carattere. Barcellona? Il Napoli poteva segnare anche il secondo goal. La stagione che dovrebbe concludersi potrebbe riservarci delle sorprese assurde per certi versi e parlo sia di campionato che di Champions. Potrebbero esserci dei cambiamenti della formula Champions. Il Barcellona vive un momento difficile dal punto di vista societario ed il Napoli potrebbe davvero approfittarne. Un ruolo importante in questa situazione ce l’avranno i preparatori perché nessuno è abituato ad uno stop del genere. Chi indovinerà la preparazione giusta ne trarrà dei vantaggi. Non ho mai pensato che il problema del Napoli fosse il 4-4-2. Il 4-3-3 funziona perché sono arrivati calciatori adatti a questo modulo”.

