Casa Napoli – Domani è previsto il secondo giro di tamponi per tutti i calciatori

Casa Napoli – Domani è previsto il secondo giro di tamponi per tutta la squadra. Risultati dei test dopo 24 ore

Casa Napoli – Gli uomini di mister Gattuso hanno effettuato il secondo giorno di allenamenti facoltativi a Castel Volturno. Domani, la società partenopea inizierà, secondo il protocollo stabilito dal presidente De Laurentiis, il secondo giro di tamponi per tutti i giocatori della rosa.

Il primo verrà effettuato in mattinata e poi, successivamente, via al secondo tampone così come è stato fatto la scorsa settimana. I risultati verranno resi noti a distanza di 24 ore.

