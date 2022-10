Libero – Caso Juve, scongiurata Serie B: rischia penalizzazione in classifica.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’inchiesta Prisma della Procura di Torino, e gli illeciti imputati alla Juventus sia in campo ordinario che sportivo, potrebbero attribuire al club bianconero una severa decisione: penalizzazione di punti nella classifica del campionato in corso. Tuttavia, secondo le indiscrezioni, sembrerebbe che la deliberazione comporterebbe a una diminuzione di parecchi punti.

Inoltre, sempre secondo il quotidiano, non si dovrebbe arrivare a sanzioni estreme, dunque nessun rischio di retrocessione in Serie B, come avvenne per Calciopoli e le sanzioni difficilmente potrebbero colpire anche i campionati precedenti dal 2019 al 2021.

