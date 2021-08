Caso Osimhen – Ex proc. FIGC: “Tifosi imparino a lamentarsi meno!”

Marco Di Lello, ex procuratore FIGC, ai microfoni di Radio Punto Nuovo sul caso Osimhen.

Di Lello apre allo scenario della riduzione della squalifica per Victor Osimhen

“Mi aspetto come tutti i tifosi del Napoli che ci sia una revisione del giudizio su Osimhen. In primo grado non poteva che andare così, sulla scorta del referto presentato dall’arbitro, avendo Aureliano visto questo schiaffo e quindi una condotta volta a danneggiare l’avversario. Credo che la luce dei precedenti, ci possa essere, in sede di appello, la revisione. Un auspicio fondato rispetto ai precedenti quello di vedere Osimhen con la Juve. Finché sono nella Federcalcio, difenderò l’idea del rispetto delle regole, senza mai mordermi la lingua. Il giorno che penserò che è tutto falsato, lascerò tutto. Ma, dobbiamo partire dal gesto sbagliato di Osimhen. Dobbiamo imparare anche come tifosi a lamentarci meno”