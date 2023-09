Tuttosport – Caso Pogba, è stato fregato da un integratore: “Una leggerezza da parte sua”.

L’edizione odierna del quotidiano, ha provato a giustificare quanto accaduto a Paul Pogba negli ultimi giorni. Il giocatore è stato trovato positivo al test antidoping e, di conseguenza, sono scattate subito le indagini. Secondo le testimonianze, il bianconero sarebbe stato fregato dall’assunzione di un integratore, durante uno dei suoi viaggi a Miami. Su indicazione medica, di alcuni specialisti legati alla sua famiglia, il giocatore avrebbe accettato e la Juventus non era a conoscenza dell’accaduto.

“Una leggerezza che, secondo alcune ipotesi, sarebbe aggravata dal fatto che le indicazioni sui rischi del prodotto in questione sarebbero stati ben visibili nelle scritte sulla confezione”, scrive il quotidiano. Ora controanalisi, poi il francese proverà a dimostrare la sua buona fede: in caso di squalifica, la Juve potrebbe sospendergli lo stipendio. Ma c’è di più: una condanna per negligenza potrebbe portare fino a due anni di stop “e la risoluzione in quel caso sarebbe un’ipotesi molto concreta”.

