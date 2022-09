Cassano: “Kvara come Ronaldo il fenomeno”

Antonio Cassano fa un paragone su Kvaratskehelia

Durante la trasmissione Bobo Tv si è parlato a lungo di Milan-Napoli. La discussione sul match di San Siro è stata introdotta da Antonio Cassano:

“Due squadre bellissime da vedere. il Napoli ha fatto una grandissima partita di qualità e personalità, ma il Milan non meritava di perdere. Lasciamo stare in questo momento il campionato italiano che è una ca**ta, ma Kvaratskhelia e Lobotka potrebbero giocare in tutte le squadre. Anche al Barcellona per Gavi e Busquets, al Bayern, o Manchester United. Possono giocare tranquillamente. Lobotka è una roba meravigliosa”.

L’ex calciatore barese si è poi lasciato andare ad un paragone che potrebbe sembrare scomodo: “Complimenti all’allenatore che li ha fatti migliorare esponenzialmente. Kvara ha una forza nella gambe clamorosa. Pochi giocatori, forse solo Ronaldo il fenomeno, hanno avuto un impatto simile quando sono arrivati in Italia. Dribbla di destro e sinistro, sterza, calcia in porta, va a chiudere, ha la corsa corta, sul lungo”

