Cassano: “Napoli piazza tremenda, Garcia lo vedo molle e moscio”

Cassano torna a parlare del Napoli e di Garcia

L’ex calciatore Antonio Cassano intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Bobo Tv, è tornato nuovamente a parlare di Napoli e dell’approccio di Rudi Garcia sulla panchina azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Se al posto di Spalletti il Napoli avesse preso Conte che fa un calcio che a me non piace ma è efficace e lavori tanto fisicamente, allora avrei messo il Napoli in prima classe con l’Inter. Garcia, con tutto il rispetto, lo vedo molle e moscio per la piazza di Napoli che è tremenda. Io non sono un genio ma vedo le differenze tra lui e Spalletti. Luciano aveva creato empatia, gestione, aveva coglioni grandi così, la piazza lo seguiva. Garcia già a Frosinone ha vinto con grande difficoltà”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

