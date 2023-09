SSC Napoli – UFFICIALE, nota SSCN zittisce: “Ca****te su Kvara, ha ancora 4 anni di contratto”.

La SSC Napoli, sul proprio profilo social, ha voluto porre fine alla fuga di notizie, false, nei riguardi di Khvicha Kvaratskhelia: “Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli”.

Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4… — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 5, 2023

