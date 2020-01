Cavani-Atletico Madrid: Arrivo possibile

L’ Atletico insiste con il PSG per il Matador.

Il forte interessamento della società Madrilena per Cavani è ancora molto forte, con Simeone che spinge per avere a disposizione l’ attacante ex Napoli.

Come riporta l’edizione di Tuttosport, il Psg non vuole vendere e soprattutto non ha alcun bisogno economico che spingerebbero ad una cessione anticipata visto il contratto in scadenza a Giugno e il rischio di perderlo a zero. Di fatti lo stesso PSG negli scorsi anni non ha mai ceduto alle richieste di cessione dei suoi giocatori , cosa già verificatasi anche in passato con Verratti e Neymar ma soprattutto con Rabiot poi andato via a parametro zero. Ma la situazione di Cavani è diversa, in quanto parliamo del miglior marcatore della storia del club parigino e soprattutto di un giocatore che non solo non ha mai creato problemi alla società , ma è stato un giocatore che in campo ha sempre dato tutto.

In virtù di questo Leonardo starebbe pensando di accontentare il giocatore e farlo trasferire in Spagna già a gennaio ma bisogna convincere il tencino Thomas Tuchel che non vorrebbe privarsi di Cavani a stagione in corso.

