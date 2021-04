Ceferin: “Tutta la verità su cosa ha detto e fatto Andrea Agnelli”

Ceferin racconta tutta la verità

Il Presidente della UEFA Aleksander Ceferin, ha rilasciato un’intervista all’emittente slovena 24u dove ha nuovamente attacco Andrea Agnelli. Ecco quanto dichiarato:

“Io potrei essere stato ingenuo, ma dico sempre che è meglio essere ingenui che bugiardi. È qualcosa di orribile che l’avidità possa essere tanto forte da spingerti al punto da ignorare lo sport che ami, la cultura, la tradizione europea, i tifosi e, per ultimo ma non meno importante, le amicizie personali. Nella giornata di sabato ho ricevuto chiamate da 5 dei 12 club coinvolti che mi hanno avvisato che avrebbero firmato. A quel punto ho chiamato Agnelli e mi ha detto che non era vero niente, che era tutto inventato. Così ho risposto che avremmo potuto fare una dichiarazione pubblica e lui mi ha detto di preparare una bozza. Quando l’ha vista, mi ha detto che non gli piaceva molto, che l’avrebbe cambiata un po’ e che mi avrebbe richiamato. Invece non mi ha più chiamato e ha spento il telefono. Sono stato ingenuo? Meglio ingenuo che bugiardo.”

