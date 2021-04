Colombo: “Sono tutti contro Agnelli, possibile che gli facciano causa due club”

Colombo sulle conseguenze per Agnelli dopo la Superlega

La giornalista Monica Colombo è intervenuta in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha parlato delle possibili conseguenze per Andrea Agnelli dopo il caos legato alla Superlega. Ecco quanto dichiarato:

“Possibile che la Roma ed il Genoa facciano causa ad Agnelli per la questione di aver fatto fuggire i fondi. L’iniezione di liquidità dei fondi sarebbe stata ossigeno puro ed una svolta in termini di modernità, comportando anche un cambio della governance nella Lega e quindi un clima meno rissoso. Andrea Agnelli era il capo delegazione per conto dei presidenti per trattare con i fondi, questo lo mette in una posizione imbarazzante. Sono in tanti a porre l’attenzione sulla cronologia degli eventi. Il 4 febbraio, la fumata bianca sembrava scontata ed invece cambiò l’orientamento. Andrea Agnelli è riuscito nell’epica impresa di mettersi contro l’Eca, Ceferin e buona parte dei presidenti della Lega di Serie A. La Juventus ne esce con le ossa rotte, un eventuale sostituto ci sarebbe già ed è Alessandro Nasi.”

