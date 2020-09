Centrocampo azzurro: Giuntoli guarda in Olanda

Il Napoli è sempre alla ricerca di un centrocampista che prenda il posto lasciato da Allan.

Il preferito di mister Gattuso è Jordan Veretout ma per il francese ci sono non poche difficoltà. Per questo il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, sta guardando altrove. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome nuovo sul suo taccuino sarebbe quello di Frederick Midtsjo, ventisettenne norvegese dell’Az Alkmaar, bravo in entrambe le fasi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Milik, svolte le visite mediche. Adesso ritorno a Napoli per i dettagli dell’addio

Koulibaly-PSG, la trattativa potrebbe essere sbloccata da Ghoulam

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

È nato Tommaso, il figlio di Daniele Rugani e Michela Persico: “Ci hai insegnato la felicità”