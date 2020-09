Koulibaly-PSG, la trattativa potrebbe essere sbloccata da Ghoulam

Il mercato del Napoli si sta concentrando principalmente sui movimenti in uscita.

Questioni di organico da sfoltire e di bilancio in questo momento bloccano gli arrivi. Il perno su cui ruota tutto in questo momento è Kalidou Koulibaly. Dovesse restare in azzurro, probabilmente l’organico resterebbe questo, viceversa i soldi ricavati da una sua cessione, potrebbero finanziare qualche acquisto.

Al momento su di lui ci sono Manchester City e Paris Saint Germain ma le loro offerte non hanno soddisfatto DE Laurentiis.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, però, la trattativa con i francesi potrebbe sbloccarsi in un altro modo. Ad ora la proposta è di 60 milioni di euro tra parte fissa e bonus ed è ritenuta bassa, ma nella trattativa potrebbe entrare Faouzi Ghoulam.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Magistris:”Emilia-Romagna? La condivido, ma l’avrei fatta anche più ampia”

Milik, svolte le visite mediche. Adesso ritorno a Napoli per i dettagli dell’addio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

È nato Tommaso, il figlio di Daniele Rugani e Michela Persico: “Ci hai insegnato la felicità”