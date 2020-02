Napoli-Barcellona, De Laurentiis sarà al San Paolo

In occasione di Napoli-Barcellona di Champions League, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis sarà al San Paolo

News Napoli – In occasione di Napoli-Barcellona di Champions League, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis sarà al San Paolo per assistere all’importante partita della competizione europea. Il Presidente, così come riportato da Il Mattino di oggi, è stato in città per sponsorizzare il nuovo film di Carlo Verdone ma è da Napoli-Inter di campionato che non si presente allo stadio azzurro.

Dovrebbe essere presente nell’impianto di Fuorigrotta anche il Presidente del Barcellona Bartomeu, ultimamente al centro di vicende molto contestate. La certezza di questo però si avrà solo all’ultimo istante.

