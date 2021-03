Roma-Napoli: i giallorossi vogliono il rinvio della gara, la decisione spetta agli azzurri

La Roma crede fermamente che il Napoli sia stato favorito dalla decisione della Lega

La Roma vuole lo spostamento della gara di campionato contro il Napoli, a riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano i giallorossi credono fermamente che i partenopei siano stati favoriti dalla Lega nel rinvio della gara di recupero contro la Juventus che si sarebbe dovuta disputare il 17 marzo. Il club capitolino vuole a sua volta il rinvio della partita in quanto ritiene di non avere abbastanza tempo per recuperare dalla gara di ritorno degli ottavi Europa League contro lo Shakthar Donetsk.

Questo è quanto si legge:

“Il club è pronto a impugnare lo spostamento, chiedendo di nuovo anche lo slittamento di Roma-Napoli di domenica, cioè 3 giorni dopo il match di Kiev. Non lo otterrà col no del Napoli ma, oltre a farne una battaglia politica, aprirà la strada a quanto già scritto. «Azioni a tutela della società. E se la clausola compromissoria vieta alla Roma il tribunale, gli azionisti invece saranno liberi di andarvi. Impressioni? Ci aspettano giorni caldi. E non solo sul campo”

