Milik, svolte le visite mediche. Adesso ritorno a Napoli per i dettagli dell’addio

Milik, addio a un passo

Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, Arek Milik sarebbe di ritorno a Napoli per sistemare i dettagli del suo addio. L’attaccante polacco, ha svolto le visite mediche in Svizzera che hanno dato risultato positivo. Per ufficializzare la sua cessione alla Roma, bisogna risolvere alcune questioni con il Napoli. Oltre al rinnovo di un anno, c’è da capire cosa voglia fare De Laurentiis in merito alla questione multe.

