Stadio Caduti di Brema – La Serie A è di scena a Napoli Est

IL NAPOLI CALCIO FEMMINILE GIOCA LE SUE PARTITE AL CADUTI DI BREMA. UN’IMPIANTO STORICO DELLA VI MUNICIPALITA’ DI NAPOLI

La Serie A è di scena nella VI Municipalità di Napoli. Lo stadio “Caduti di Brema” è la sede delle partite della stagione 2020/2021 della massima categoria del Calcio Napoli Femminile che ha iniziato la sua stagione in questo impianto con la sconfitta per 2-5 contro la Fiorentina lo scorso 30 agosto.

Lo stadio “Caduti di Brema” (terzo nel comune di Napoli per capienza) rappresenta per la cittadinanza della VI Municipalità un simbolo storico poiché è stato la sede del “dopolavoro della Cirio”, famosa industria conserviera che aveva sede a San Giovanni a Teduccio.

Storia

Lo stadio Caduti di Brema fu costruito all’inizio degli anni Sessanta e inaugurato il 3 aprile 1965 in occasione della partita tra Barrese e Unione Sportiva Flegrea, all’epoca il suo vero nome era “Stadio Signorini” (ancora utilizzato da molti cittadini del luogo) in quanto Pietro Signorini era il fondatore della Cirio e presidente della squadra locale.

Dopo anni di abbandono, a causa di un mancato utilizzo e una mancata manutenzione, lo stadio è rientrato nel 2019 nel programma degli impianti sportivi da rimodernare e rivalutare per le Universiadi tenute a Napoli a Luglio del 2019, cambiando totalmente la faccia con un nuovo sistema di illuminazione e un manto erboso da Serie A.

La Serie A

L’annuncio del giugno scorso del Presidente del Napoli Calcio Femminile Raffaele Carlino, che aveva ufficializzato di giocare allo stadio Caduti di Brema, è stato accolto con molto entusiasmo dalla cittadinanza sia per le opportunità che la competizione può offrire al territorio est di Napoli e sia per l’occasione di misurarsi e confrontarsi con un progetto di alta categoria come il Napoli Calcio Femminile.

Lo stadio sarà pronto ad ospitare il prossimo 3 ottobre la gara tra Napoli Calcio femminile e Inter Woman alle 12:30 (diretta su Tim Vision). Per le norme sul Coronavirus non si potrà riempire gli spalti del “Caduti di Brema”, ma si augura il prima possibile di tornare a tifare da vivo.

I tifosi, in particolare quelli della VI Municipalità, hanno voglia di grande calcio e la Serie A femminile è un’ottima occasione.

Francesco Abate