Cerchione sulla cessione del Napoli a gruppo Amazon

In diretta ai microfoni di 1 Station Radio è intervenuto il giornalista Luca Cerchione, il quale è tornato a parlare di un presunto interessamento del gruppo Amazon per il Napoli. ecco quanto dichiarato:

“C’è chi sostiene che questi arabi siano amici di Aurelio De Laurentiis e che lo stesso presidente li stia ‘utilizzando’ per far aumentare il valore del club; a me risulta che l’offerta ci sia stata, ma in pole position, alla fine, resta sempre il gruppo Amazon, che ha un progetto più ampio, vasto, che riguarderebbe anche la città di Napoli. Man mano, si stanno verificando situazioni anticipate un mese fa”.

