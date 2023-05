Cesarano enigmatico: “Nome nuovo tecnico ancora non detto, ma vale Spalletti se non di più”

Cesarano enigmatico sul nome del nuovo tecnico del Napoli

Rino Cesarano firma storica del Corriere dello Sport, sui social risponde ai tanti tifosi azzurri che chiedono informazioni maggiori riguardo un suo post nel quale faceva riferimento al nuovo tecnico del Napoli. Di seguito il messaggio al quanto enigmatico:

Cesarano:

“Non farò il nome nemmeno sotto tortura. Per fortuna, non è stato fatto ancora il nome. E neanche io lo farò. Ma vale Spalletti, se non di più. S’addà sulo aspettà”. Questo il messaggio enigmatico.

