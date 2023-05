Sostituto di Victor Osimhen, De Laurentiis ha già in mente un nome

Il sostituto di Victor Osimhen, nel caso che arrivi l’offerta indecente da 160 milioni di euro, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis l’avrebbe già in mente, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

Sostituto di Victor Osimhen, De Laurentiis ha già un nome

Il patron dall’anno scorso si è preparato all’addio del nigeriano:

“Non ha speso 35 milioni per vedere Raspadori in panchina per due stagioni di seguito. Il primo erede sarà l’ex Sassuolo. Che, giocando con maggiore continuità nel 4-3-3 è una garanzia di gol e di rendimento. Senza dimenticare il riscatto di Simeone, annunciato da tempo”

