Cessione Koulibaly: il Manchester City fissa la dead line

Resta ancora un mistero il futuro di Kalidou Koulibaly.

Il calciatore, infatti, è stato messo sul mercato dal Napoli per monetizzare ma, ad ora, offerte che soddisfino le richieste di De Laurentiis, non sono pervenute.

Sul difensore, in pole position c’è il Manchester City, ma l’accordo è ancora lontano. Secondo quanto riportato da Repubblica, però, gli inglesi vorrebbero chiudere l’affare entro il 15 settembre. Necessaria, però, un’offerta di almeno 70 milioni più bonus per convincere il presidente azzurro a far partire il senegalese.

