Cessione Koulibaly, rifiutata l’offerta: c’è l’ipotesi rinnovo. La cifra

Cessione Koulibaly rifiutata l’offerta

Napoli Calcio – Cessione Koulibaly, rifiutata l’offerta è quanto fa sapere Alfredo Pedullà, ai microfoni di Sportitalia. Il giornalista ha rivelato che, in questi giorni, sarebbe arrivata un’offerta al Napoli da 40 milioni di euro per Kalidou Koulibaly rispedita al mittente. In caso di mancata proposta appropriata, il difensore senegalese rinnoverà il contratto.

