Italia-Belgio: Insigne elogiato: per lui serata da fuoriclasse assoluto

Durante Italia-Belgio la prestazione di Lorenzo Insigne è stata davvero positiva.

Lorenzo Insigne è stato uno dei due marcatori azzurri durante la sfida tra Italia e Belgio. È stato proprio lui a realizzare il gol del raddoppio azzurro. Dopo la gara i complimenti all’attaccante del Napoli sono inevitabili. Anche l’edizione odierna de Il Mattino elogia il capitano partenopeo.

“Insigne decisivo nel Napoli e sempre più ora anche in Nazionale, sta vivendo una grande avventura con l’Italia agli Europei. Poi partirà la trattativa con il Presidente De Laurentiis per il rinnovo visto che ha il contratto in scadenza tra un anno nel 2022: una situazione ancora tutta da definire, così come il suo futuro che resta aperto a tutte le soluzioni. Una situazione al momento ancora in sospeso e che affronterà più avanti visto che ora più che mai è concentrato con l’Italia. E quella contro il Belgio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera è stata una prestazione da fuoriclasse assoluto.”

