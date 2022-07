Calciomercato Napoli, nessuna offerta concreta per Politano e Demme

Per i giocatori del Napoli Matteo Politano e Diego Demme non ci sarebbe ancora nessuna offerta concreta.

Matteo Politano e Diego Demme vorrebbero iniziare una nuova esperienza lontano da Napoli per avere maggiore continuità in campo. Tuttavia non sembra esserci nessuna offerta concreta da parte di alcun club.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“Urge una soluzione anche per la questione di Politano: il giocatore ha chiesto la cessione e Gattuso lo vorrebbe a Valencia, ma Giuntoli ha negato offerte. Anche Demme vorrebbe cambiare aria, trovare maggiore continuità.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Litigio Politano-Spalletti: emergono retroscena sull’accaduto

SSC Napoli: il report della seduta di allenamento mattutina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici