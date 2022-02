Chairiello: “Ospina? Errore gravissimo sul gol di Pedro”

Il giornalista critica il portiere colombiano

Umberto Chiariello, in un suo intervento a Canale 21 ha criticato il portiere azzurro David Ospina nell’occasione del gol di Pedro in Lazio-Napoli.

Queste le sue parole:

“Se il Napoli non avesse vinto avrei dato molto meno ad Ospina e invece gli dò 7-. Ha fatto un errore gravissimo sul gol di Pedro perché la prende con il guantone con la parte bassa, la palla sbatte a terra e va in porta. Quella è una parata mancata. Era difficile? Ma proprio per niente. Un portiere una palla del genere la prende. Ospina ha fatto tre belle parate, ha giocato una buonissima partita ma gli dò questo voto perché non ha inciso sul risultato”.

