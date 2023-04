Champions League, verso Milan-Napoli: le condizioni di Brahim Diaz

Le condizioni di Brahim Diaz e altri due rossoneri

Nessuna preoccupazione in casa Milan circa le condizioni di Brahim Diaz. Lo spagnolo è uscito in anticipo dalla sfida contro il Napoli me oggi si è allenato regolarmente. Stefano Pioli guarda con attenzione anche lo stato fisico di Kalulu e Messias i quali puntano al rientro per la sfida del 12 aprile contro Spalletti e i suoi in Champions League. Per il francese verranno fatti esami nei prossimi giorni, l’ex Crotone invece ha lavorato parzialmente in gruppo dopo aver effettuato negli ultimi giorni un percorso di riatletizzazione, dopo la lesione muscolare subita contro il Tottenham nella gara di ritorno. Lo riporta MilanNews.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Giuffredi: “Ko col Milan incidente di percorso, il Napoli tornerà quello di sempre.Sui rinnovi vi dico”

Venerato: “Interesse del Real Madrid per Osimhen: può essere l’erde di Benzema”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici